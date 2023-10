‘Moet denken aan Roberto Carlos’

hoopte in de slotfase van de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Ajax op een klein wonder, maar kwam bedrogen uit. Vanuit een haast onmogelijke hoek schoot hij hard – het valt niet uit te sluiten dat hij een voorzet wilde geven – en de bal vloog hoog over. De analisten van ESPN zijn verbaasd over het moment in de 88ste minuut.

Gaaei werd weggestuurd vanaf de middenlijn en probeerde het van iets voor de achterlijn. “Dit was wel een héél apart moment”, zegt Kenneth Perez. Collega-analist Kees Kwakman moest meteen denken aan een legendarisch doelpunt. “Roberto Carlos, uit bij Tenerife. Dat weet ik nog. Maar dat was wel Roberto Carlos”, zegt Kwakman lachend.



“Wij Denen schieten vanuit alle hoeken en standen”, voegt Perez met een knipoog toe. De analisten zijn ook kritisch op een moment in de 72ste minuut, toen Josip Sutalo een onzuivere breedtepass verstuurde richting Gaaei. De bal vloog over de zijlijn. “Dit soort ballen…

