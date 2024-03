Moeder Borsato laat weten hoe het nu met Marco gaat: ‘Ingestort!’

We horen bijzonder weinig van Marco en het is daarom een raadsel hoe de zanger het eigenlijk maakt. Moeder Mary komt ons nu verlossen uit het duister. In gesprek met weekblad Weekend geeft ze een update over zoonlief en zijn gemoedstoestand. “Aan al die narigheid denken we niet.”

Borsato zit nog altijd in onzekerheid over wat hem te wachten staat. Als zijn rechtszaak in 2025 van start gaat, is het al vier jaar geleden dat er aangifte tegen hem is gedaan. Dat moet natuurlijk zenuwslopend zijn voor de Vandaag is Rood-bink. Hoe gaat het nu met hem?

Duurt lang

“Het duurt allemaal heel lang”, vertelt Mary aan weekblad Story. “We moeten nog meer geduld hebben. Het is iets waar we geen invloed op hebben. En als ik zie wat er überhaupt aan rechtszaken nog behandeld moet worden, dan denk ik: er zijn niet genoeg vakmensen.”

Rechtszaak

Over de rechtszaak zelf wil Mary niks kwijt. “Dat is aan zijn…