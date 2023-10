Modaal inkomen 2023, wat is het gemiddelde salaris in Nederland?

Leestijd: 8 minuten

In Nederland hebben de meeste volwassenen gemeen dat ze werken voor de kost. Hoeveel je verdient, zegt helemaal niets over jou als persoon. Toch blijft iemands inkomen een manier voor veel mensen om zich te vergelijken met anderen.

Laat ik voorop stellen dat dit nogmaals niets zegt over iemand als persoon. Veel geld verdienen maakt je geen goede burger en hetzelfde is ook waar. Mensen die in de verpleging werken verdienen vaak minder dan een CEO van een bedrijf, maar dragen in veel gevallen juist veel meer bij aan de samenleving en het welzijn van individuen.

Dit gezegd hebbende blijft het modaal inkomen van 2023 en de vergelijking met je eigen inkomen interessant om af en toe eens te checken. Je ziet hiermee in ieder geval wat betreft geld ‘hoe je ervoor staat’.

In dit artikel behandelen we daarom het gemiddelde inkomen voor een gezin in Nederland, voor personen en bekijken we verschillende bedragen die je wellicht iets meer zeggen over je…