Handige Mobiele Apps voor een Duurzame Levensstijl

Een duurzame levensstijl is altijd een goed idee, maar het kan ook best uitdagend zijn. Als je groener wilt gaan leven, zijn er ineens een hele hoop dingen waar je over na moet denken. Je dieet, je afval, je waterverbruik, je aankopen en je ecologische voetafdruk: het is allemaal niet niks. Gelukkig zijn er genoeg handige hulpmiddeltjes die je groene levensstijl een stuk makkelijker maken. Ook in de play store vind je veel van deze handige helpertjes die je echt even moet downloaden. In deze blog lees je alles over de fijnste apps om duurzaamheid een fluitje van een cent te maken.

2. Too good to go

Voedselverspilling is een enorm probleem, het is zo zonde hoeveel eten er verspild wordt terwijl er over ter wereld mensen zijn die elke dag niet genoeg te eten hebben. Too good to go wil een einde maken aan deze onnodige voedselverspilling. Deze app geeft mensen de kans om maaltijden te kopen die anders weggegooid zouden worden van restaurants en supermarkten. Deze maaltijden kun je dan voor een zacht prijsje kopen. Een geweldig initiatief: je vermindert voedselverspilling, bespaart geld en kunt genieten van een heerlijke maaltijd.

3. Good On You

De modewereld is een gigantische milieuvervuiler, heel veel van de fast fashion items worden op een heel slechte manier gemaakt en eindigen vervolgens ook weer op een afvalberg vanwege de slechte kwaliteit. Good On You is een app die je inzicht geeft in hoe duurzame kledingmerken nu echt zijn. Deze app beoordeelt kledingmerken aan de hand van hun impact op mens, dier en milieu. Met deze app kun je dus lekker duurzaam winkelen, wetend dat je niet bijdraagt aan milieuvervuiling en kinderarbeid. Natuurlijk kun je ook altijd nog tweedehands shoppen, dat is nog beter voor het milieu.Je denkt misschien dat je als consument beperkt bent in de impact die je kunt maken, maar je hebt meer macht dan je denkt. En onthoud: alle kleine beetjes helpen!

4. HappyCow

Als je in je reis naar duurzaamheid ook besluit om je dieet eens goed aan te pakken, kies je wellicht voor een vegetarisch of zelfs veganistisch dieet. Super knap als je deze stap durft te nemen! Maar ook als je voor een plantaardige levensstijl kiest, wil je nog lekker kunnen gaan uiteten met vrienden en familie. HappyCow helpt je om overal ter wereld de lekkerste vegetarische en veganistische restaurants te vinden. Deze app helpt je om bewustere keuzes te maken op het gebied van voeding en zo draag je bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van de voedselindustrie. Daarnaast kan vegetarisch en veganistisch eten ook gewoon ontzettend lekker zijn. Dus zelfs als je niet volledig vegetarisch of veganistisch bent is deze app het downloaden waard!

5. Olio

Olio wil ook voedselverspilling tegengaan, maar dan op lokaal niveau. De app van olio geeft gebruikers de mogelijkheid om eten dat over is te delen met buren in plaats van het weg te gooien. Ook een super leuk initiatief met heel veel voordelen. Olio verbindt mensen bij elkaar in de buurt om zo voedselverspilling tegen te gaan. Hartstikke creatief en wie weet maak je zo nog nieuwe vrienden in de buurt!