Misser Openda breekt RB Leipzig op, dubbele wissel voor Van de Beek – Voetbal International

Voor RB Leipzig was de uitwedstrijd tegen Augsburg niet alleen een opwarmer voor de eerste clash met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Die Roten Bullen wilden ook de aansluiting behouden met de topvier in de Bundesliga. De middag verliep al vrij snel niet als gewenst voor Leipzig. Na een paar gevaarlijke momenten voor het doel van Augsburg-keeper Finn Dahmen kwam de thuisploeg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, na ruim een half uur aan de leiding. Phillip Tietz schoot raak bij de rebound na een redding van keeper Peter Gulacsi.