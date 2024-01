‘Misschien moeten we dan maar zestig keer op doel schieten’ – Voetbal International

Mikel Arteta heeft donderdagavond teleurgesteld gereageerd op de fikse dreun die Arsenal te verwerken kreeg. Op eigen veld werden The Gunners verslagen door West Ham United. Dat liet diepe sporen na.



© Pro Shots



Vol ongeloof zocht Arteta voor de camera’s van Amazon Prime Video na afloop zijn woorden. Zijn ploegde miste kans op kans, waarna West Ham een lesje effectiviteit gaf. ‘We kregen niet wat we verdienden. In ieder geval niet wat ik vond dat we verdienden. We staan waar we staan. Op een mooie positie boven in de Premier League.’

‘We staan nog altijd bovenaan’, ging Arteta even de fout in. Door de nederlaag is Liverpool namelijk koploper. De verslaggever diende de Spanjaard dus van terechte repliek. ‘Tja, we wilden vanavond bovenaan staan. Dus dan ben ik heel, heel teleurgesteld.’