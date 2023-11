‘Misschien is de stap toch iets te hoog’

Arne Slot is er sinds zijn aanstelling bij Feyenoord weliswaar in geslaagd om veel spelers beter te maken, maar Kenneth Perez vraagt zich af of het de trainer ook gaat lukken met en . Zowel Beelen als Van den Belt maakte afgelopen zomer de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord. Waar zij in Zwolle nog onbetwiste basisspelers waren en uitgroeiden tot uitblinkers in de Keuken Kampioen Divisie, komen ze er in Rotterdam-Zuid nog helemaal niet aan te pas.

Als het aan Feyenoord had gelegen, dan had Van den Belt in januari van dit kalenderjaar al de overstap gemaakt naar Rotterdam. De middenvelder maakte in de eerste helft van het afgelopen seizoen dusdanig veel indruk, dat Feyenoord hem tussentijds al wilde losweken bij PEC Zwolle. De Zwollenaren wilden echter niet meewerken aan een tussentijds vertrek van hun smaakmaker. Een paar maanden later tekende hij alsnog bij Feyenoord. Beelen verruilde het shirt van PEC Zwolle eveneens voor dat van de landskampioen.