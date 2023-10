mislopen Champions League zorgt voor geldproblemen in Amsterdam

Ajax moet zich niet alleen binnen, maar ook buiten de lijnen zorgen maken. Volgens RTL Z is de kans aanwezig dat de Amsterdammers gedurende het seizoen te maken krijgen met een ‘fors geldtekort’. De belangrijkste reden daarvan is het mislopen van Champions League-voetbal.

Ajax heeft een dramatisch seizoen achter de rug. De recordkampioen van Nederland werd zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, ging in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moest in de Eredivisie genoegen nemen met een zeer teleurstellende derde plaats. Daardoor wist Ajax zich voor het eerst sinds 2018 niet te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. En dat hakt erin. De Telegraaf schreef woensdag al dat Alex Kroes na zijn officiële indiensttreding bij Ajax voornemens is een reorganisatie door te voeren. De nieuwe algemeen directeur wil naar verluidt tien procent van 449 banen schrappen.



