Mislintats Ajax-doelwit Serhou Guirassy zet de Bundesliga op stelten – Voetbal International

VfB Stuttgart streed vorig seizoen tot het laatste moment om lijfsbehoud; nu staat de ploeg verrassend tweede in de Bundesliga. Dat is mede te danken aan de geweldige vorm van Serhou Guirassy, de Frans-Afrikaanse laatbloeier die met tien goals uit zes duels de meest scorende speler uit de Europese topcompetities is. Hij levert Sven Mislintat een duidelijk plusje op diens rapport op.

Harry Kane had zich eigenlijk geen beter begin van zijn avontuur in Duitsland kunnen wensen. De inmiddels dertigjarige spits speelde jarenlang voor Tottenham Hotspur en vertrok afgelopen zomer in zijn jacht op zilverwerk naar Bayern München, dat een Duits recordbedrag van niet minder dan honderd miljoen euro voor Kane over had. Een prijskaartje dat zorgt voor veel druk en hoge verwachtingen, maar de nieuwe Bayern-spits levert direct. Na zes competitiewedstrijden heeft Kane al acht keer gescoord. Geen spits van Bayern begon ooit beter bij Der Rekordmeister.