‘Mislintat is een bijzondere man’ – Voetbal International

‘Het is een fantastische club met aardige mensen, iedereen is heel vriendelijk. Ik voel me erg welkom’, vertelt Akpom op het clubkanaal van Ajax. ‘Vooral dankzij Sven. Hij heeft me hier wegwijs gemaakt en ontving mijn familie ook met open armen. Hij is een topvent, een heel aardige en bijzondere man’, zegt de Londenaar met Nigeriaanse roots over Mislintat. ‘Ik voel me hier al thuis en elke dag dat ik hier ben, wordt dat gevoel alleen maar sterker.’