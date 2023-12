Minnares van getrouwde vent aan haar haren door Amsterdam gesleurd (VIDEO)

Er gaat een filmpje in de omloop waarin de minnares van een getrouwde vent wordt aangepakt door twee vrouwen. Vermoedelijk is eentje daarvan de vrouw van de gehuwde man en de andere een handlanger. De dames spreken Turks, maar bronnen vertalen dat ze het hebben over een ‘vies spelletje’ dat is gespeeld.

Hard aangepakt

Dat vieze spelletje, waar de agressieve mokkels het over hebben, is de affaire die het slachtoffer zou hebben met een getrouwde knar. In de video is te zien hoe ze de minnares aan haar haren over de Amsterdamse grachten sleuren. Hier en daar wordt er zelfs een knietje in het gezicht uitgedeeld. Na verloop van tijd schieten omstanders gelukkig te hulp. Zij zien hoe de vrouw wordt aangepakt en horen haar schreeuwen dat ze haar met rust moeten laten.

Lafbekken

Duidelijk is er ook een derde handlanger in het spel, namelijk degene die zwijgzaam filmt en de video online heeft gegooid. Waarschijnlijk hoopte de…