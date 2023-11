MinLED gaming monitor AOC Gaming Q27G3XMN gaat 399 euro kosten

De AOC Gaming Q27G3XMN is een bijzonder scherp geprijsde gaming monitor met MiniLED backlight.

Het kan verkeren: twee jaar geleden was een monitor met miniled backlight rond de 1000 euro opzienbarend, nu brengt de AOC Gaming Q27G3XMN deze techniek naar onder de 400 euro.

In oktober 2021 kwam AOC met de Agon Pro AG274QXM, een 27-inch qhd gaming monitor met miniled backlight. Voor iets meer dan 1000 euro was het een regelrechte prijsbreker op dat moment. Eerdere schermen met full array local dimming backlight met miniled kostten zo het dubbele. Twee jaar verder is te zien hoe snel deze techniek betaalbaar is geworden: de AOC Gaming Q27G3XMN heeft een adviesprijs van afgerond 400 euro.

AOC Gaming Q27G3XMN: te veelbelovend?

Met 366 local dimming zones, DisplayHDR 1000-certificering, een groot kleurbereik en dit contrast (naast de local dimming mogelijk gemaakt door de va-techniek) belooft de AOC Q27G3XMN wel heel veel voor z’n prijs. Het is opmerkelijk -…