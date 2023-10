Minister werkt aan een verbod op Rottweilers en andere agressieve ‘bijthonden’

Demissionair minister Piet Adema is diep geraakt door gesprekken met plastisch chirurgen over ernstige verwondingen veroorzaakt door ‘bijthonden’. Hij is nu vastbesloten om de mogelijkheden voor een verbod op dergelijke honden te onderzoeken.

VVD lanceert plan op dierendag

Op dierendag heeft de VVD een voorstel gepresenteerd voor een fok- en houdverbod op agressieve honden. Ze suggereren dat er gekeken kan worden naar specifieke ‘gevaarlijke kenmerken’, zoals brede kaken. Dit voorstel krijgt steun van andere regeringspartijen, wat wijst op een mogelijke meerderheid in de Kamer voor dergelijke maatregelen.

Schokkende cijfers

Plastisch chirurgen hebben in slechts anderhalf jaar tijd ongeveer honderd bijtincidenten met honden geregistreerd. De verhalen achter deze cijfers zijn vaak hartverscheurend, zoals slachtoffers met ernstige gezichtsverminkingen. Hoewel er tussen 1993 en 2008 een verbod was op het fokken en houden van pitbull-achtige honden,…