Minister Le Maire: voorlopig geen renteverlaging ECB

Leestijd: < 1 minuten

De Europese Centrale Bank (ECB) zal voorlopig niet met een verlaging van de rente komen gezien de hoge inflatie. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire op de Franse radio.

“Het is niet aan mij om beslissingen over monetair beleid te nemen, maar ik wil gewoon duidelijk zeggen tegen alle economische spelers en het Franse volk dat er geen renteverlagingen zullen komen in de komende maanden.” De minister sprak op de radiozender France Inter.

ECB-president Christine Lagarde verklaarde vrijdag nog dat de rentes in de eurozone hoog zullen blijven als dat nodig is om de inflatie omlaag te krijgen. De ECB verhoogde vorige maand voor de negende keer in ongeveer een jaar de rente om de inflatie aan te pakken.

Te vroeg

De Oostenrijkse centralebankpresident Robert Holzmann zei maandag dat de ECB bij de vergadering in september de rente waarschijnlijk verder zal moeten verhogen. De hoge inflatie is volgens hem nog niet verslagen. Hij…