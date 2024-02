Minder omzet maar meer marge voor Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal van 2023 minder omzet behaald, maar wist de marge wel goed op te voeren. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de verlichtingsspecialist.

Signify zag de omzet op jaarbasis dalen van 1,98 miljard naar 1,73 miljard euro. Dat is iets minder dan de 1,79 miljard euro die analisten hadden verwacht.

Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 7,7 procent, waar de analisten vooraf waren uitgegaan van een daling met 7,5 procent.

De aangepaste EBITA steeg desondanks van 202 miljoen naar 209 miljoen euro. Dat is exact waarop analisten ook op hadden gerekend.

Dit resulteerde in een marge van 12,1 procent, ruim meer dan de 10,2 procent in het vierde kwartaal van 2022. Door de markt was gerekend op een margestijging tot 11,7 procent. In het derde kwartaal van 2023 bedroeg de marge 10,7 procent.

Onder aan de streep hield Signify in het vierde kwartaal een nettowinst van 59 miljoen euro over. Dat zou 104 miljoen euro…