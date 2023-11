Minder omzet Best Buy door analistengilde verwacht, fors dividend

Morgen zal het Amerikaanse Best Buy haar cijfers over het afgelopen kwartaal aan de pers melden. De gemiddelde verwachting van de omzet van het bedrijf uit over dit jaar ligt volgens de analisten op 44.16 miljard dollar. Dit is beperkt minder dan de omzet over 2022 toen het bedrijf 46.3 miljard dollar binnen kreeg.

Historische omzetten en resultaten Best Buy in beeld plus taxaties 2023

De meeste analisten gaan voor 2023 uit van een nettowinst van 1.35 miljard dollar. Over dit jaar komt het bedrijf volgens het gros van de analisten uit op een winst per aandeel van 6.2 dollar. De koerswinstverhouding komt zodoende uit op 11.

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 3.68 dollar. Het dividendrendement ligt zodoende op 5.39 procent. Het doorsnee dividendrendement van de algemene detailhandel ligt op een zeker aantrekkelijke 2.43 procent. Het is de verwachting dat het bedrijf op cent een interim-dividend van 92 cent…