Minder laadstress dankzij toename aantal laadpunten in Europa

Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt alleen nog maar toe en dat levert stress op voor mensen die ene elektrische auto rijden. Gelukkig lijkt deze laadstress veel minder te gaan worden, dankzij het toenemende aantal laadpunten in Europa.

Stress om laadpunten

De elektrische auto is bijna niet meer weg te denken in Nederland en de rest van Europa. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er steeds meer EV’s bij komen. Dat is natuurlijk erg goed voor het milieu. Toch brengt het ook wat moeilijkheden met zich mee. Veel automobilisten die over een elektrische auto bezitten, ervaren namelijk stress bij het opladen van de auto. Vooral in het buitenland zijn er minder openbare laadpunten en dat is spannend. Niemand wil langs de weg komen te staan met een lege accu en gebrek aan laadpunten.

Toename laadpunten Europese wegen

Gelukkig zal die stress de komende tijd minder worden. Er zijn het afgelopen jaar alleen al veel stappen gemaakt betreft de laadpalen. Zo…