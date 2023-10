Miljardenbedrijf lanceert hardware wallet voor Bitcoin

Het beursgenoteerde miljardenbedrijf Block van CEO Jack Dorsey is heel dichtbij de lancering van zijn eerste eigen hardware wallet voor Bitcoin. Een hardware wallet is een fysiek apparaat dat je kunt gebruiken om je Bitcoin mee te bewaren en om transacties mee te versturen.

Op de onderstaande afbeelding is de eerste versie van de hardware wallet van Block te zien.

this implementation has a stone exterior 🤯 — McShane (@mcshane_writes) October 3, 2023

Openen met een vingerafdruk

De eerste versie van de hardware wallet van Block ziet er extreem gaaf en luxe uit. Het lijkt erop dat het de bedoeling is om de hardware wallet met een vingerafdruk te openen, waardoor er een extra laag van beveiliging inzit.

Het gaat nog om de beta-versie van de Bitkey, zoals het apparaat van Block zal heten. Op de verpakking staat duidelijk “not for resale” waardoor het dus nog even afwachten is of het eindproduct ook dit gave ontwerp krijgt.

De timing van de hardware wallet is…