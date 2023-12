Het was al een aantal dagen duidelijk dat het kind van Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney geboren was. Het geslacht was echter nog onbekend. Inmiddels hebben Frenkie en Mikky zelf het geslacht bekend gemaakt; ze zijn trotse ouders geworden van Miles de Jong. Hun zoon werd geboren op 21 november 2023.

