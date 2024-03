Milan-coach verklaart reserverol Reijnders en deelt babynieuws: ‘Gefeliciteerd’ – Voetbal International

Reijnders bleef afgelopen zondag negentig minuten op de bank in het thuisduel met Atalanta ( 1-1 ), maar de 25-jarige middenvelder staat er nog steeds goed op bij Milan. ‘Hij is een geweldige speler, maar ik koos voor Yacine Adli tegen Atalanta vanwege zijn defensieve positionering’, reageerde Pioli.

Of Reijnders vrijdagavond wel weer in de basis staat als Milan op bezoek gaat bij Lazio in de Serie A, hield Pioli in het midden. Wel bracht de trainer van de Rossoneri heuglijk nieuws. ‘Reijnders heeft gisteren niet meegetraind vanwege de geboorte van zijn zoon, dus gefeliciteerd.’