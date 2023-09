Miko dit jaar volgens analisten op jacht naar recordomzet

Morgen komt het Belgische Miko met haar resultaten over het afgelopen kwartaal naar buiten. De omzet van het bedrijf uit over dit jaar komt uit op 281 miljoen euro. Zo blijkt uit de meeste recente rondgang langs de analisten. De omzet zou volgens het analistengilde dit jaar dan het hoogste in haar historie zijn. Dit is beperkt meer dan de omzet over 2022 toen het concern 267.31 miljoen euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten Miko in beeld plus taxaties 2023

Onderaan de streep rekenen de analisten op een nettowinst van 3 miljoen euro. Op basis van de meest actuele analistenconsensus een houdt het bedrijf een winst per aandeel van 2.25 euro over. Zodoende komt de koerswinstverhouding op 30.22 uit.

Per aandeel wordt door de analisten een dividend van 1.35 euro verwacht. Miko ‘s dividendrendement bedraagt dus momenteel 1.99 procent. Het doorsnee dividend van de drankenproducenten ligt op een prima 2.07 procent.

Laatste analistentaxaties rond de 143…