Mikky Kiemeney is hoogzwanger en deelt deze prachtige foto’s

De bloedmooie Mikky Kiemeney is al heel wat weken zwanger van haar verloofde Frenkie de Jong.

Op Instagram deelt ze prachtige foto’s van haar zwangere buik.

Ook in de reacties laten Instagram-gebruikers weten dat ze het prachtig vinden.

Zelfs bekende vrouwen als Anna Lewandowska, de vrouw van Robert Lewandowski en Antonela Roccuzzo, de vrouw van Lionel Messi reageren op het bericht.

Frenkie en Mikky zijn verloofd

Mikky is niet alleen zwanger, ze is ook verloofd met de liefde van haar leven; Frenkie de Jong.

De Nederlander speelt inmiddels de sterren van de hemel bij Barcelona.

Niet alleen Frenkie en Mikky zijn verloofd, ook AnneKee Molenaar en Matthijs de Ligt zijn verloofd.

Matthijs en Frenkie zijn jeugdvrienden, ze speelden jaren samen bij Ajax.

Het geslacht is nog onbekend

Het is nog niet bekend of Frenkie en Mikky een jongen of een meisje krijgen.

We denken dat ze het zelf ook nog niet weten. Bij de…

