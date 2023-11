Mike Verweij voert na harde uithaal telefoongesprek van 24 minuten met Bas Nijhuis

Mike Verweij gaf maandagmiddag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf aan dat scheidsrechter Bas Nijhuis zou moeten stoppen met fluiten. De arbiter voerde kort nadat hij de uitspraken van Verweij meekreeg een telefoongesprek van ruim 24 minuten met de journalist, waarin hij uitleg gaf over zijn genomen beslissingen.

Verweij gaf in de podcast van de ochtendkrant aan dat hij niet achter de beslissing van Nijhuis stond om Ajax geen penalty te geven na een duw van Peer Koopmeiners in de rug van Kenneth Taylor: “Je mag een schouderduw geven, maar je mag niet met je schouder een duw in de rug geven. Dit zijn gewoon niet de regels”, gaf de Ajax-watcher onder meer aan. Vervolgens heeft de journalist telefonisch contact gehad met de scheidsrechter over het moment in het duel tussen Ajax en Almere City.



“Net een leuk gesprek gehad met trouwe podcast-luisteraar Nijhuis. Uitleg gehad over zijn beslissingen. Bas moet blijven”, schrijft Verweij met een…

