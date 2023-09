Mike Verweij heeft grote vraagtekens over de situatie bij Ajax rond Mislintat

Sven Mislintat heeft deze zomer de vrije hand in de transfers van Ajax. Daarover is veel verbazing bij clubwatcher Mike Verweij. Die neemt dat de directeur voetbalzaken zelf niet kwalijk, omdat het aan de situatie bij Ajax ligt, maar stelt wel dat het heel zorgelijk is. “Wat als blijkt dat het niet zulke goede spelers zijn? Dan heb je een gigantisch probleem.”

Dat stelt Verweij in de Kick Off-podcast van De Telegraaf. “Je begint je steeds meer af te vragen hoe het kan dat iemand die stelselmatig zijn scouting en staf negeert, trainer Maurice Steijn heeft niets te vertellen qua inspraak in de transfers, een portemonnee van 100 miljoen euro heeft”, vraagt hij zich hardop af. “Er is ook geen algemeen directeur die tegenwicht kan bieden.”



Gezien de clubsituatie neemt Ajax heel veel risico. “Mislintat valt niets te verwijten en het is totaal geen hetze tegen hem”, verzekert Verweij. “Maar de situatie bij Ajax is totaal…