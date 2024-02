Mike Novogratz verwacht Bitcoin correctie tot $42.000

De CEO van Galaxy Digital, Mike Novogratz, verwacht op de korte termijn een flinkte correctie van de Bitcoin koers. Na een aanzienlijke waardestijging in de afgelopen maanden verwacht hij dat de prijs van de grootste cryptomunt eerst zal dalen tot ongeveer $42.000, voordat deze aan een nieuwe rally begint.

Explosieve groei door introductie Bitcoin ETFs

In de afgelopen maanden heeft de prijs van Bitcoin (BTC) een aanzienlijke stijging doorgemaakt. Waar je in oktober vorig jaar nog een Bitcoin kon aanschaffen voor $25.000, is de koers nu gestegen tot ruim boven de $50.000. Dit betekent een verdubbeling van de waarde in minder dan zes maanden tijd.

Een belangrijke drijfveer achter deze grote prijsstijging is de introductie van de eerste Bitcoin Spot Exchange Traded Funds (ETFs) op de Amerikaanse beurs, wat heeft geleid tot een instroom van miljarden dollars aan kapitaal in de cryptomarkt.

Een correctie is erg waarschijnlijk

Tijdens zijn interview met CNBC deelde Mike…