‘Mijn vader las elke dag Bild, tot het over zijn zoon ging’ – Voetbal International

Edin Terzic is niet verrast dat Duitse media deze week schreven dat zijn positie bij Borussia Dortmund ter discussie staat, al krijgt hij daar zelf weinig van mee. De trainer van de Champions League-tegenstander van PSV ging in aanloop naar het competitieduel met Union Berlin in op de teleurstellende resultaten van de afgelopen week.

Dortmund ging afgelopen zondag op eigen veld onderuit tegen 1899 Hoffenheim (2-3) en kwam in de week daarvoor ook niet langs VfL Wolfsburg (1-1) en PSV (1-1). Het blies de discussie in Duitse media over de positie van Terzic nieuw leven in, nadat de 41-jarige Duitser eind vorig jaar een crisismeeting met de directie al had overleefd.