‘Mijn positie tegen Nvidia was verkeerd; eigen schuld’

Zullen groeiaandelen het beter dan gemiddeld blijven doen? Dat is de vraag die bij veel beleggers leeft, vooral na de talrijke krantenkoppen waarin de outperformance van de zogenaamde Magnificent Seven wordt beschreven. Of zou het kunnen dat de onbeminde waardeaandelen klaar zijn voor terugkeer naar het gemiddelde en volgend jaar beter zullen presteren?

Voor sommigen is de keuze niet tussen waarde of groei, en zij beleggen feitelijk in beide stijlen zonder een kant te kiezen. Peter Bates, portefeuillebeheerder aandelen bij T. Rowe Price, is zo’n belegger. “Het is mijn taak om de markt te verslaan en dat lukt me niet door een gerichte gok te wagen op groei of op waarde. Ik ga het evenwicht bewaren en mijn aandelenselectie mijn waardering laten bepalen”, zegt Bates.

In plaats van na te denken over de vraag of er eindelijk een rotatie naar waarde zou kunnen plaatsvinden, is het zijn stijl om het beste bedrijf in een segment te vinden en in portefeuille op te nemen, en vervolgens vast…

Lees verder bij www.morningstar.nl