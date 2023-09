Mijn hart is in duizend stukjes gebroken

Wesley Sneijder moest deze week afscheid nemen van zijn moeder. Sylvia overleed op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker.

Sylvia Sneijder overleed woensdagavond na een strijd tegen kanker. Vorig jaar werd ze nog ‘schoon’ verklaard. Op social media schreven zoon Wesley Sneijder en ex-schoondochter Yolanthe Cabau meteen mooie berichten. Yolanthe schrijft nu in een pakkende post het verdriet van zich af.

“Gisteren zijn we deze mooie lieve engel verloren. Ik kan het maar niet bevatten. Hoe was je een paar uur geleden nog bij ons, hand in hand, en nu ben je zo ver weg. Ook al zit je heel erg diep in mijn hart voor altijd. Ik mis je nu al zo erg. En de pijn steekt. Heel erg.”

Yolanthe heeft veel mooie herinneringen aan ‘mama Syllie’, die Yolanthe vanaf dag één als haar eigen dochter beschouwde. “Owee als iemand kwaad over mij sprak. Als een leeuwin vocht je voor mij. Je pikte het niet, niet op social media en ook in het echte leven…