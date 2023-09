‘Mijn ambitie ligt nu niet in Nederland’

FC Utrecht hoeft niet bij Giovanni van Bronckhorst aan te kloppen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. De clubloze oefenmeester reageerde dinsdagavond bij RTL7 op het nieuws dat Utrecht trainer Michael Silberbauer had ontslagen. Van Bronckhorst wordt niet zijn opvolger.

Van Bronckhorst schoof dinsdag aan in de studio van RTL7, waar de wedstrijd tussen Galatasaray en Molde FK werd geanalyseerd. De 109-voudig international van Oranje kreeg van presentator Marcel Maijer de vraag of Utrecht wat voor hem is. “Nee, mijn ambitie ligt op dit moment niet in Nederland”, aldus een duidelijke Van Bronckhorst “Die ligt meer in het buitenland. Ik vind het wel lekker hoe het nu gaat. Een beetje voor de televisie mooie wedstrijden kijken. En geen stress aan mijn hoofd.”



Artikel gaat verder onder video



Toch zag Van Bronckhorst het snelle ontslag van Silberbauer niet aankomen. De geboren Rotterdammer kent echter ook de wetten van het werken in de top van het voetbal. “Het is vrij snel….

Lees verder bij www.fcupdate.nl