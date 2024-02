Miedema mist beslissend duel met Duitsland – Voetbal International

Vivianne Miedema ontbreekt woensdagavond in de troostfinale van de Nations League tegen Duitsland. De spits heeft last van een blessure en keert net als ploeggenoot Victoria Pelova terug naar haar club.

Afgelopen vrijdag was er nog goed nieuws voor Miedema. Voor het eerst sinds haar kruisbandblessure stond ze weer eens in de basis bij het Nederlands vrouwenelftal. In de rust werd ze naar de kant gehaald en Oranje verloor in de halve finale van de Nations League met 3-0 van Spanje.