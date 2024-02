middenvelder per brancard van het veld

De gewonnen kwartfinale tegen AZ is voor de supporters van Feyenoord toch nog enigszins in mineur geëindigd. In de blessuretijd, toen de 2-0 eindstand al bereikt was, moest in navolging van de eerder al uitgevallen Gernot Trauner ook middenvelder geblesseerd naar de kant.

Timber werd na het verstrijken van de officiële speeltijd van dichtbij geraakt door een harde bal van ploeggenoot Igor Paixão, die van dichtbij in zijn gezicht uiteenspatte. De middenvelder, die de laatste weken uitstekend in vorm is, ging direct gestrekt tegen de grond en ging uiteindelijk – onder luid applaus – op een brancard van het veld. Hij werd voor de resterende minuten vervangen door Antoni Milambo.



Voor trainer Arne Slot is te hopen dat Timber geen al te ernstige gevolgen aan het pijnlijke moment gaat ondervinden. De Rotterdammers raakten zondag immers eerste doelman Justin Bijlow al kwijt; door een kuitblessure zal de sluitpost naar verwachting zo’n acht weken…

