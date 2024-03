MicroStrategy koopt 12.000 Bitcoins op nieuwe all-time high

Ondanks de nieuwe all-time high (ATH) van Bitcoin (BTC) blijft MicroStrategy meer van de digitale munt kopen. Het bedrijf heeft onlangs 12.000 BTC gekocht voor een totaal bedrag van $800 miljoen.

Met de aankoop komt het totaal aan verworven Bitcoins op 205.000 duizend te staan. Na de aankoop staat de gemiddelde gekochte BTC prijs op $33.706 per stuk.

Financieringsstrategie via converteerbare obligaties

MicroStrategy heeft de $800 miljoen kunnen ophalen door een speciaal soort lening aan te bieden, bekend als “converteerbare obligaties”. Dit betekent dat de mensen die het bedrijf geld lenen (door deze obligaties te kopen), later kunnen kiezen om hun lening om te zetten in aandelen, in plaats van het geld terug te krijgen met rente.

MicroStrategy had als doel gesteld om $600 miljoen op te halen, maar de fondsenwerving was zo succesvol dat ze dit doel overtroffen en uiteindelijk $800 miljoen ophaalden. Dit betekende dat het bedrijf meer Bitcoin kon kopen dan…