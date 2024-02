Microsoft ziet eerste resultaten van AI en verhoogt de inzet

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers van Microsoft gisterenavond waren alle ogen gericht op tastbare resultaten op het gebied van AI (Artificial Intelligence). Het grootste bedrijf ter wereld stelde niet teleur. De omzet van het cloudproduct Azure nam toe met 30% ten opzichte van een jaar eerder en de vraag naar AI droeg daar 6 procentpunten aan bij. Die bijdrage is 2 keer zo hoog als een kwartaal eerder. Het gebruik van AI lijkt sneller te gaan dan bij eerdere productlanceringen. Microsoft wil het ijzer smeden zolang het vuur heet is en kondigde aan de investeringen in de komende periode verder te verhogen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Microsoft rapporteerde voor het laatste kwartaal van 2023 een omzet van $62 miljard en een nettowinst van $21,8 miljard. De omzet was een nieuw record, mede door de consolidatie van het recent overgehouden spelletjesbedrijf Activision Blizzard. De winst viel door opgelopen kosten $400 miljoen lager uit dan een…