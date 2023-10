Microsoft overname van Activision Blizzard waarschijnlijk binnenkort rond

De laatste horde lijkt genomen wat betreft de overname van gamegigant Activision Blizzard door Microsoft. Alleen de Britse toezichthouder (de Competition and Markers Authority, of CMA) moet officieel nog overstag. Het lijkt erop dat deze binnenkort ook akkoord gaat geven.

Een grootmacht, maar kennelijk geen monopolie

Verschillende toezichthouders maakten zich zorgen toen de beide bedrijven hun intenties publiekelijk bekend maakten. Dat Microsoft een gigant is, hoef je niemand uit te leggen. Activision Blizzard, zelf al een samensmelting van twee grote bedrijven, is onder de niet gamers wellicht minder bekend. Echter is het wat betreft marktwaarde momenteel een van de grootste bedrijven in gaming.

Zeker wat betreft de streamingmarkt voor games bestond er volgens verschillende toezichthouders de kans dat deze overname een monopolie zou creëren. Dit heikele punt bleef tot het einde het grootste struikelblok. In Europa ging de toezichthouder eerder al akkoord met de…