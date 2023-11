Microsoft nieuws AI zorgt voor flater na flater

Op papier klinkt het mooi: een hoop redacteuren en tekstschrijvers de laan uit sturen en toch een stabiele stroom aan content kunnen publiceren. Het is een tekstboek voorbeeld van een de onwetende manager die denkt dat 9 vrouwen in 1 maand een baby kunnen produceren. Zeker, er blijven nieuwsartikelen verschijnen op de voorpagina van Microsoft, ook wel bekend als MSN.com en Microsoft Start. Alleen zitten die artikelen vol van de gebruikelijke “AI” foutjes: verifieerbare onwaarheden, het promoten van samenzweringstheorieën en bizar taalgebruik.

Microsoft stapt over op automatisering

De site is de standaard startpagina voor de Microsoft Edge browser. In hoeverre men de artikelen op die pagina leest is discutabel. Feit is dat maandelijks miljoenen mensen deze pagina voor de neus krijgen. Ooit had Microsoft 800 man in dienst om de pagina van content te voorzien. Na talloze ontslagrondes heeft “automatisering” een groot deel van deze werkzaamheden over…