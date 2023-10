Microsoft | Clouddiensten van softwareproducent gewild

Softwareproducent Microsoft kijkt terug op een ijzersterk kwartaal. De omzet steeg met 13% naar $56,5 mrd, waar analisten mikten op $54,5 mrd. Het bedrijfsresultaat kwam uit op $26,9 mrd (+25%). Microsoft sneed in het personeelsbestand en schoof investeringen door naar de komende kwartalen. Hierdoor namen de operationele kosten met slechts 1% toe. De operationele winstmarge steeg met ruwweg 5 basispunten naar 48%. Per aandeel kwam de nettowinst uit op $2,99 (+27%), ruim boven de analistenconsensus van $2,65 per aandeel.



Drijvende kracht achter de sterke groei waren wederom de clouddiensten. Die leverden een omzet op van $31,8 mrd, een toename van 24%. Dat was beter dan verwacht. Klanten…