Microsoft CEO optimistisch over toekomst van AI

Microsoft CEO Satya Nadella heeft tijdens een gesprek op het World Economic Forum in Davos aangegeven positief te zijn ingesteld over de toekomst van kunstmatige “intelligentie.” Gezien de miljarden die Microsoft heeft geïnvesteerd in de technologie had Nadella ook weinig anders kunnen zeggen. Het Zwitserse netwerk evenement vindt elk jaar plaats in Davos. Zakenlui, politici, economisten en journalisten komen dan bijeen om de wereldwijde stand van zaken te bespreken.

Nadella sprak met WEF voorzitter Klaus Schwab over waar hij denkt dat de “AI” wereld heen gaat. Ondanks zijn optimisme haalde Nadella het wederom de favoriete oneliner van tech CEO’s de wereld over aan: overheden moeten snel een wereldwijde standaard rondom “AI” gaan opstellen.

Voor en nadelen van “AI” gelijktijdig overwegen

De CEO van Microsoft noemde het de grootste les die de tech sector heeft moeten leren. Het feit dat nieuwe technologie onbedoelde nadelen met zich…