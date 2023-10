Micron Technology | Het bloeden moet nu wel stoppen

De halfgeleidermarkt en dan met name het segment van geheugenchips waarin Micron Technology actief is, zit al enkele kwartalen in zwaar weer. In het laatste kwartaal van het pas afgelopen boekjaar 2023 ging Micron iets boven de lat met een kleiner dan verwacht verlies. De vrije kasstroom was het voorbije boekjaar wel $5,45 mrd negatief.



Hoewel Micron nog over $10,5 mrd aan liquiditeiten en verhandelbare effecten beschikt, moet het bloeden nu wel stoppen of toch drastisch verminderen. 2024 moet in het teken staan van herstel maar de vooruitzichten voor het lopende kwartaal vielen tegen met hoger dan verwachte verliesprognoses. Een recessie kan het herstel verder in de weg zitten.

Het aandeel is al flink vooruitgelopen en heeft met een klim van meer dan…