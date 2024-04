Michiel van Nispen vraagt om verbod op hoog-risico-kansspelen en alle online gokreclame

Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft onlangs enkele moties ingediend tijdens het tweeminutendebat kansspelen waarbij hij inzet op een verbod op erg risicovolle kansspelen (zoals gokkasten). Daarnaast wil hij ook het verbod op online reclame door gokbedrijven absoluut maken.

Het tweeminutendebat kansspelen is een vervolg op het commissiedebat kansspelen van 7 maart, waarbij allerlei gokgerelateerde kwesties werden voorgelegd aan minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind. Elk Kamerlid kreeg twee minuten de tijd om een mening, vraag of motie te delen.

Er werden maar liefst 15 moties ingediend, de overgrote meerderheid door Michiel van Nispen en Mirjam Bikker.

Van Nispen had eerder al succes met zijn motie die leidde tot het verbod op ongerichte gokreclame en wil dit nu duidelijk verderzetten en alle online reclame voor gokbedrijven laten verbieden, een kwestie die hij reeds voorlegde tijdens het begrotingsdebat van Justitie en Veiligheid op 7 februari.

Ook steunde van Nispen de motie van Derk Boswijk (CDA) om een totaalverbod in te stellen voor online gokbedrijven, een motie die onvoldoende steun kreeg in de Kamer. Een dergelijk verbod zou immers de hele legalisering van de gokmarkt in 2019 en de oprichting van de Kansspelautoriteit tenietdoen. Als de gokindustrie opnieuw in de illegaliteit wordt gedreven, zal dit een enorme verschuiving betekenen in de sector.

Van Nispen ging vlotjes door met een andere ingrijpende wijziging, namelijk een absoluut verbod op kansspelen met een hoog risico. Een voorbeeld hiervan zijn online gokkasten. Volgens een rapport van de Nationaal Rapporteur Verslavingen zijn dergelijke casinogames immers enorm verslavend, want “hoe korter de tijdsduur tussen inzet en resultaat, hoe verslavender een kansspel is”. Daarbij zijn spellen waarbij een speler geen invloed heeft op de uitkomst (zoals slots), meer verslavend.

Ook deze motie werd neergeschoten door Franc Weerwind, die rationeel aangaf dat “verbieden er niet voor zorgt dat mensen niet meer willen gokken” en dat een dergelijk verbod effectief neerkomt op “het terugdraaien van de legalisering van bepaalde online kansspelen”.

Naast de enthousiaste moties van van Nispen, kwam ook Mirjam Bikker met een aantal voorstellen op de proppen om de online gokmarkt te beteugelen. Zo deed ze een oproep aan de minister om verder te werken aan “overkoepelende speellimieten”. Weerwind gaf aan dat de eerste wijzigingen op het vlak van speellimieten bij alle online gokexploitanten in Nederland binnenkort in werking zullen treden, wellicht in mei. Online casino’s zullen worden verplicht om een bron van inkomen op te vragen als spelers meer dan €700 storten per maand.

Daarnaast wil Bikker een richtgetal op het vlak van het aantal gokkers in Nederland als uitgangspunt van het kansspelbeleid. Met andere woorden: ze wil een maximaal aantal online gokkers in Nederland, met alle beleidspunten die naar dat getal toewerken.

Ook hier gaf minister Weerwind aan dat deze maatregel niet effectief zou zijn, want een richtgetal beperkt zich tot het legale aanbod. De doelstelling van het kansspelbeleid zou dus in theorie wel kunnen gehaald worden, maar dit zou niets zeggen over het echte cijfer. Een deel van de spelers kan gewoon weg zijn gestapt van het legale aanbod en bij buitenlandse casino’s gokken.