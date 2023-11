M&G: ‘Kansen pakken in Azië’

Beleggers zien kansen in de Aziatische markten over het hoofd. Het huidige negatieve sentiment en de lage koersen zijn echter interessant voor beleggers met een lange horizon. Dat stelt David Perrett, Co-Head Asia Pacific Equities bij de Britse vermogensbeheerder M&G.

Volgens het IMF zal Azië in 2023 ongeveer 70% bijdragen aan de wereldwijde economische groei. Azië is namelijk de thuisbasis van veel bekende innovatieve bedrijven in het bankwezen, de auto-industrie, duurzame energie en technologie. Beleggen in de Aziatische economie lijkt nu risicovol, maar kan op de lange termijn haar vruchten afwerpen, aldus Perrett.

De stand van de Chinese economie

De Chinese economie kampt met aanhoudende geopolitieke- en handels spanningen en de aandelenmarkt lijdt onder de hoge Amerikaanse rente en de sterke dollar.

Perrett ziet wel dat de dienstensector en dan met name bedrijven in de horeca en het toerisme, dit jaar behoorlijke sprongen heeft gemaakt. Uit de gestegen detailhandelsverkopen in…