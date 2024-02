MFS verwacht in 2024 stijging bedrijfswinsten met 10%

De financiële markten zijn het jaar enthousiast begonnen. Beleggers denken dat de inflatie zal afnemen, dat de rente daalt en dat bedrijfswinsten stijgen. Maar dat, zo stelt beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS, is nogal tegenstrijdig.

“Als we kijken naar de aandelenkoersen en luisteren naar de verwachtingen van analisten dan gaan zij ervan uit dat de winstmarges en bedrijfsresultaten in 2024 met meer dan 10 procent zullen toenemen. Dat is veel, ongeacht het economische klimaat dat heerst. Deze prognoses kunnen alleen bewaarheid worden als er geen een recessie komt en als de omzetgroei van bedrijven ruim boven het gemiddelde sinds 2008”, aldus Almeida. De verwachtingen zijn nogal rooskleurig. “Terwijl aandelenbeleggers ervan van uitgaan dat dat bedrijven prijsverhogingen kunnen doorvoeren, verwachten obligatiebeleggers dat de inflatie rond de 2% uitkomt en dat centrale banken de rentes gaan verlagen. De verwachtingen zijn tegenstrijdig.”

Maar als de…