MFS | Lucratieve saaie sectoren

Massachusetts Financial Services (MFS) verwacht dat ook dit jaar technologie en dan met name AI veel kapitaal zal aantrekken. Hoewel MFS net als andere analisten zeker de voordelen ziet die AI met zich mee kan brengen, vinden zij de hoge aandelenkoersen onterecht. Dit impliceert namelijk immuniteit voor nieuwe concurrentie.

MFS ziet betere kansen in sectoren waar de toetredingsdrempels hoger liggen. Een daarvan is de biotechnologie, waar het jaren en de nodige investeringen kost om een geneesmiddel te ontwikkelen. Als dat eenmaal is goedgekeurd, zorgt dit voor stabiele inkomsten met hoge marges.

Meer rendabele industrieën

Verder wijst MFS op residentieel vastgoed. Huizen zijn vaak het belangrijkste bezit van mensen en zij zijn bereid daarin te investeren. Daarom bieden veel leveranciers van isolatie,…