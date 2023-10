Meta wil in Europa betaalde abonnementen gaan introduceren

Meta heeft deze week plannen gepresenteerd aan de Europese toezichthouder waarin het bedrijf spreekt over betaalde versies van Facebook en Instagram. In ruil voor een maandelijks bedrag worden klanten dan getrakteerd op een gebruikerservaring, zonder reclames. Voor de desktopversie moet het een tientje per maand worden. Voor mobiele gebruikers wil Meta 13 euro gaan rekenen. Dit in verband met de commissies die Apple en Google in rekening brengen. Een extra account toevoegen aan je abonnement gaat je 6 euro extra kosten.

Meta verdient geld door hun klantenbestand door te verkopen aan grote adverteerders. Om hun reclame centen zo effectief mogelijk in te kunnen zetten maken deze adverteerders gebruik van de gegevens die sociale media verzamelen. Welke gegevens worden verzameld heb je als gebruiker vaak geen weet van. Wel weten we dat het allang niet meer alleen gaat over locatiedata en je zoekgeschiedenis.

Adverteerders hebben toegang tot complete profielen waarin…