Meta wachten met kopen, ondanks forse winststijging

Meta Platforms sloot gisteren 4,2% lager op 299,53 dollar.

De winst per aandeel bedroeg 4,39 dollar tegen een raming van 3,62 dollar en 1,64 dollar vorig jaar. De afgelopen 4 kwartalen heeft de onderneming beleggers verrast met hoger dan geraamde cijfers. De omzet van 34 miljard dollar is hoger dan de 28 miljard van vorig jaar.

De waardering van het aandeel is geen probleem. Bij een geraamde jaarwinst per aandeel van 13,50 dollar bedraagt de koers/winst 22. Rond de 300 dollar lijkt een dubbele top te zijn gevormd. In de weekgrafiek beukt de koers tegen de trendlijn aan. Een doorbraak betekent een verdere daling. Op 248 dollar ligt een duidelijke steun.

