Meta | Moederbedrijf Facebook kent onzekerheden

In het derde kwartaal is de omzet van Meta (META) met 23% gestegen naar $34,1 mrd. De prijsdaling op de advertentiemarkt bleef beperkt tot 6%. Net als een kwartaal eerder werd dat ruimschoots gecompenseerd door een toename van het aantal verkochte advertenties met ruim 30%. Omdat Meta de kosten met 7% wist terug te dringen naar $20,4 mrd, veerde het operationeel resultaat met 143% op naar $13,7 mrd.



De operationele marge verdubbelde van 20% naar 40%. De goede cijfers kwamen echter in de schaduw te staan van de opmerking dat de omzetverwachting voor 2024 onzeker is. De sterke marktpositie, goede kostencontrole en mooie vooruitzichten voor de lange termijn wegen op tegen de onzekerheid op middelbare termijn, zodat het houdadvies voor het…