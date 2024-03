Met dit klushuis lichtte aannemer Splinter Chabot voor een ton euro op. Zie foto’s

Zo heeft de aannemer de woning achtergelaten…

Noodgedwongen zitten Splinter Chabot en zijn broer Storm weer thuis bij hun vader Bart Chabot, nadat een aannemer de boel voor een ton euro heeft opgelicht. Het klushuis dat Splinter kocht is op dit moment onbewoonbaar.

KOOPSOM

En dat is ook duidelijk te zien aan de foto’s, die bekendeburen i.t.t. tot iedereen wel kan laten zien. Splinter kocht deze kluswoning voor een bedrag van 585.000 euro, terwijl de vraagprijs 575.000 euro bedroeg.

Verder liet hij er en hypotheek op vestigen van 604.300 euro. De bedoeling was dat hier zou gaan wonen met zijn broer Storm. Dat feestje gaat dus voorlopig niet door. Zelf zegt hij hierover:

OPGELICHT

“Ik heb een huis in Amsterdam gekocht en ben ongelooflijk opgelicht door de aannemer, die is verdwenen en vertrokken en heel veel geld heeft meegenomen. De aannemer heeft mij wel goed opgelicht. Het hele huis is niet af, je kan er niet wonen. Hij heeft een ton…