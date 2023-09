Met deze vrouw wil Marco Borsato samen gaan wonen!

Wie had dit gedacht…

Eergisteren werd bekend dat het OM Marco Borsato gaat vervolgen wegens ontucht met een minderjarig meisje. Hij wordt ervan verdacht haar onzedelijk te hebben betast. De aangifte werd in december 2021 gedaan en nu pas komt er trommelgeroffel vanuit het OM.

Natuurlijk betekent dit een klap voor de zanger, die wellicht had gehoopt niet te worden vervolgd. De vrouw die pal achter hem blijft staan, is zijn moeder Mary. Zij blijft haar zoon door dik en dun steunen.

SAMENWONEN MARCO BORSATO

Hetzelfde zou gelden voor zijn ex Leontien en de kinderen. De band met zijn moeder is echter zo sterk, dat Marco heeft voorgesteld om samen te gaan wonen. Zijn moeder heeft haar huis verkocht en zoekt nu naar een huurwoning.

Marco zou haar echter graag dichtbij zich hebben en heeft om die reden dan ook het voorstel gedaan om samen te gaan wonen. Of Mary ook daadwerkelijk bij haar zoon gaat wonen, daar is ze niet echt duidelijk in.