Met deze heerlijke foto lokt Maan de Steenwinkel je het stemhokje in

Ook BN’ers dragen graag hun steentje bij tijdens de verkiezingen. Zo roept Maan de Steenwinkel haar volgers op om massaal te gaan stemmen. Dat doet ze wel met een aantal interessante foto’s…

Maan de Steenwinkel roept volgers op om te stemmen

Alle Nederlanders boven de 18 mogen eindelijk weer hun stem laten gelden. De landelijke Tweede Kamerverkiezingen zijn weer aangebroken. Na weken van debatteren en kiezers overtuigen is het vandaag de dag van de waarheid voor de politieke partijen. Helaas vervult lang niet iedereen zijn of haar democratische plicht. Het is dan ook handig dat sommige BN’ers hun bereik inzetten om mensen richting het stemlokaal te lokken. Ook Maan de Steenwinkel weet precies hoe ze dat moet doen!

Maan de Steenwinkel is groot voorstander van het recht om te stemmen. Zij roept op haar instagram haar volgers op om allemaal te gaan stemmen. Dit doet ze met een interessante foto waarop ze een zeer opvallende outfit draagt. Zou ze op deze manier het stemhokje…