Met deze extreem pikante foto blaast Loes Haverkort Het Perfecte Plaatje-kijker volledig omver

De aantrekkelijke actrice en zangeres Loes Haverkort heeft in Het Perfecte Plaatje weer een hele andere kant van zichzelf laten zien.

Loes Haverkort weet kijker Het Perfecte Plaatje enorm te verbazen

De zeer aantrekkelijke blondine weet over het algemeen al mensen flink te verbazen met haar mooie foto’s, maar voor het programma Het Perfecte Plaatje gaat de knappe actrice nog net even een stukje verder. Dat zie je wel op de foto die ze met het publiek deelt. Het is een klein beetje een spoiler, want Loes laat hier al zien hoe haar foto eruit kwam te zien. Maar je kan niet ontkennen dat je het warm krijgt van het kijken naar dit bijzondere plaatje. De prachtige blondine weet haar volgers weer enorm gelukkig te maken door een wel heel erg pikante foto met hen te delen. Van het zien van dit kiekje val je bijna achterover uit je stoel.

Lees ook: Loes Haverkort is het absolute hoogtepunt van nieuw seizoen ‘Het Perfecte Plaatje’

Het verleidelijke lichaam van Loes…