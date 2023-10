Met deze eenvoudige tips leer je omgaan met de hoge benzineprijs

Vanaf januari 2024 gaat de benzineprijs met 9% omhoog. Dat betekent dat er nog eens ruim 20 cent bovenop de al hoge prijs komt. Deze stijgende benzineprijs is voor veel mensen een probleem. Waar je in 2001 nog minder dan € 1 kwijt was voor een liter benzine, betaal je vanaf 2024 meer dan € 2,50. In dit artikel lees je daarom een aantal eenvoudige tips die jou kunnen helpen bij het omgaan met deze hoge benzineprijs.

#1 Schaf een zuinige auto aan

Wanneer je een auto hebt die veel brandstof verbruikt, betaal je uiteraard veel meer benzinekosten. Je moet immers vaker tanken. Er zijn auto’s die met 1 liter benzine maar 6 tot 10 kilometer kunnen rijden, terwijl andere auto’s meer dan 25 kilometer kunnen rijden met 1 liter. Hoe zuinig een auto is, kun je zien aan het energielabel. Een zuinige auto heeft energielabel A. Dit betekent dat hij gemiddeld 20% zuiniger rijdt. Een auto met energielabel F rijdt daarentegen 30% minder zuinig dan de gemiddelde auto….